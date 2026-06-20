Pemkot Depok Tambah Lima Sekolah RSSG Jenjang SMP

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang SMP di Kota Depok terus berkembang.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, terdapat lima sekolah swasta tambahan yang bergabung dalam program tersebut.

Sebelumnya, Program RSSG jenjang SMP pada Tahun Ajaran 2025/2026 telah diikuti oleh 47 sekolah.

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Dengan bergabungnya lima sekolah baru, jumlah sekolah swasta mitra Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam program ini bertambah menjadi 52 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, penambahan sekolah mitra merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah ada lima sekolah yang bergabung dan menjadi mitra Pemkot Depok dalam Program RSSG Tahun Ajaran 2026/2027. Sekarang totalnya ada 52 sekolah, setelah tahun sebelumnya sudah ada 47 sekolah yang tergabung,” ucap Wahid dikutip Sabtu (20/6/2026).

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Ia menilai, langkah ini semakin memperkuat komitmen bersama antara Pemkot Depok dan satuan pendidikan swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu.

“Kami juga berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan pembiayaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.