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Situ Bahar Tercemar, DLHK Depok Lakukan Verifikasi Lapangan

Sabtu, 20 Juni 2026 – 13:00 WIB
Situ Bahar Tercemar, DLHK Depok Lakukan Verifikasi Lapangan - JPNN.com Jabar
Potret Situ Bahar. Foto : Dikumen Pribadi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok buka suara terkait adanya dugaan pencemaran di Situ Bahar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.

DLHK pun telah melakukan verifikasi lapangan.

Kepala DLHK Kota Depok, Reni Siti Nuraeni menjelaskan, hasil verifikasi tidak ditemukan sumber dugaan pencemaran.

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“Situ bahar menjadi muara dari banyak aktivitas di sepanjang Kali Jantung dan sekitar Situ Bahar, sehingga banyak kemungkinan penyebab terjadinya pencemaran tersebut," ucap Reni dikutip Sabtu (20/6/2026).

Reni menambahkan, kondisi tersebut juga diperparah karena masih banyak sampah di badan situ termasuk adanya pembusukan sampah yang tidak mengalir.

Kemudian, jaring sampah di inlet dari Kali Jantung sudah terlepas. 

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Berdasarkan informasi yang ada, Reni mengatakan, jaring tersebut telah dibuka warga dan pihak Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC). 

Hal tersebut dilakukan karena tumpukan sampah yang menyangkut di jaring. 

Situ Bahar tercemar, DLHK Depok sebut telah melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui penyebab pencemaran
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