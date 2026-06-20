Studi Sun Life: 14 Persen Warga Indonesia Merasa Sangat Aman Secara Finansial

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rasa aman secara finansial masih menjadi tantangan bagi mayoritas masyarakat Indonesia di tengah tekanan ekonomi yang berlanjut.

Studi terbaru Sun Life Asia Financial Resilience Index 2026 mengungkapkan hanya 14 persen masyarakat Indonesia yang merasa sangat aman secara finansial.

Meski demikian, tingkat ketahanan finansial masyarakat menunjukkan tren positif. Proporsi individu dengan tingkat ketahanan finansial tinggi meningkat dari 30 persen pada 2025 menjadi 34 persen pada 2026.

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Studi yang dilakukan Sun Life Asia bersama Genpop pada April 2026 terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia itu menemukan tekanan biaya hidup, tanggung jawab finansial terhadap keluarga, serta kesiapan menghadapi kenaikan biaya hidup sebagai tantangan utama dalam membangun rasa aman finansial jangka panjang.

Mayoritas responden mengaku masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab keuangan keluarga.

Sebagian lainnya juga masih merasakan tekanan finansial secara rutin.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa rasa aman finansial tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga kemampuan masyarakat mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, masyarakat Indonesia tetap berupaya memperkuat kondisi keuangan mereka.