Unjuk Rasa di RS Marzuki Mahdi, Massa Pertanyakan Perizinan Proyek Gene Bank Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Forum Ormas Bogor Bersatu (FOBB) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM), Kota Bogor, Jumat (19/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor dan Kementerian Kesehatan terkait pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia yang saat ini tengah berlangsung.

Massa aksi mendesak penghentian sementara proyek tersebut dengan alasan adanya dugaan bahwa sejumlah aspek perizinan belum dilengkapi secara menyeluruh.

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Selain itu, mereka meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik mengenai legalitas pembangunan proyek yang disebut sebagai bagian dari program strategis nasional.

Ketua FOBB, Umar Dani, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia yang menggunakan anggaran negara.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah pertanyaan dari masyarakat yang belum mendapatkan penjelasan secara terbuka, khususnya terkait aspek legalitas, administrasi, dan mekanisme pengawasan proyek.

"Forum Ormas Bogor Bersatu menyatakan keprihatinan dan perhatian serius terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia. Kami menilai hingga saat ini masih terdapat berbagai pertanyaan publik yang belum terjawab secara terbuka terkait aspek legalitas, administrasi, serta pengawasan pembangunan proyek tersebut," kata Umar Dani saat menyampaikan orasi.

Ia menegaskan bahwa status proyek yang masuk kategori strategis nasional tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum dan prosedur administratif yang berlaku di daerah.