Pemkot Bogor dan AHY Bahas Wacana Pembangunan MTsN 2

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapan untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Bogor.

Langkah tersebut menyusul usulan penambahan madrasah negeri yang mengemuka saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Kota Bogor pada Jumat (19/06).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan AHY menanyakan kemungkinan penambahan madrasah tsanawiyah negeri guna memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan.

"Tadi Pak Menko bertanya, apakah memungkinkan kalau ditambah satu lagi MTs negeri di Kota Bogor. Artinya kita coba carikan lahan yang memungkinkan untuk nanti kita usulkan kepada Kementerian Agama untuk dibangun MTsN 2 Bogor," kata Dedie.

Menurut Dedie, Pemkot Bogor siap memfasilitasi penyediaan lahan apabila tersedia lokasi yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan madrasah negeri baru tersebut.

Ia menjelaskan, selama ini Pemkot Bogor telah memberikan dukungan terhadap pengembangan fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan melalui hibah sejumlah aset kepada Kementerian Agama.

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"Kita sudah menghibahkan MAN 1 Bogor kepada Kementerian Agama, kita juga menghibahkan kantor Kementerian Agama Kota Bogor, termasuk beberapa kantor KUA. Jadi sudah banyak, tinggal kalau memang ada lahannya tentu kita akan fasilitasi," ujarnya.

Sementara itu, AHY menyampaikan bahwa rehabilitasi MTsN 1 Kota Bogor merupakan bagian dari program nasional renovasi dan rehabilitasi madrasah yang dijalankan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.