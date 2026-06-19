Instruksi Kemendagri Disambut Positif, Pemkot Depok Siapkan Nobar Piala Dunia untuk Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyambut positif instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bagi masyarakat.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam surat edaran itu, seluruh kepala daerah diminta untuk memfasilitasi kegiatan nobar guna meningkatkan partisipasi dan kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia.

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Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan bahwa Pemkot Depok saat ini tengah mempersiapkan lokasi dan konsep pelaksanaan nobar yang akan digelar secara terbuka untuk masyarakat.

Menurutnya, sebelum surat edaran diterbitkan, Pemkot Depok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah memiliki rencana untuk menggelar kegiatan serupa.

"Sebelum ada SE, kami sudah berniat mengadakan nobar bersama Forkopimda. Saat ini tim sedang berdiskusi lebih lanjut untuk mematangkan teknisnya. Insyaallah di Alun-alun Timur Grand Depok City (GDC), karena saat ini Depok Open Space (DOS) sedang direnovasi," kata Supian Suri.

Ia menjelaskan, Alun-alun Timur GDC dipilih karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai dan mampu menampung antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara bersama-sama.

Selain itu, lokasi tersebut merupakan ruang publik yang mudah diakses serta ramah bagi berbagai kalangan masyarakat.