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Gegara Google Maps, Bule asal Georgia Nyasar Masuk Tol Pasteur Pakai Motor

Jumat, 19 Juni 2026 – 14:00 WIB
Gegara Google Maps, Bule asal Georgia Nyasar Masuk Tol Pasteur Pakai Motor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pintu gerbang tol Pasteur. Foto : Dokumen Pribadi.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lagi-lagi, penunjuk arah peta digital bikin pengendara motor salah masuk ke gerbang tol.

Kali ini, kejadian tersebut dialami seorang Warga Negara Asing (WNA) yang dilaporkan nekat memasuki ruas tol Pasteur di Kota Bandung saat mengendarai sepeda motor.

Peristiwa ini viral di media sosial dan jadi perbincangan warganet.

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Saat dikonfirmasi, Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tol Road Ruas Purbaleunyi, Agus Susilo, membenarkan adanya insiden tersebut.

Agus mengatakan, pengendara motor WNA itu masuk ke GT Pasteur pada Kamis (18/6/2026) siang.

"Petugas kami mendapati adanya pengendara motor roda dua yang masuk jalan tol melalui akses Pasteur," kata Agus, Jumat (19/6).

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WNA asal Georgia itu sempat diperingatkan oleh petugas di lapangan saat menerobos gerbang tol. Namun, WNA itu tetap kekeuh memacu kendaraannya hingga memasuki ruas Tol Pasteur.

Sampai akhirnya, pengendara tersebut bisa diamankan di GT Baros 2.

Viral, aksi pengendara motor WNA yang nekat masuk GT Pasteur menggunakan sepeda motor. Jasa Marga buka suara.
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