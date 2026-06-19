Harga Emas Hari Ini, Jumat 19 Juni 2026: Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat (19/6/2026) masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya para investor yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen lindung nilai dan investasi jangka panjang.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar sebesar Rp2.673.000. Sementara harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.679.683.

Untuk ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar emas berada di level Rp1.386.500 atau Rp1.389.966 setelah pajak.

Adapun emas batangan ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.140.000 dengan harga setelah pajak mencapai Rp13.172.850.

Sementara itu, emas ukuran 10 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp26.225.000. Untuk ukuran 25 gram, harga mencapai Rp65.437.000 dan ukuran 50 gram dibanderol Rp130.795.000.

Bagi investor yang mengincar emas dalam jumlah besar, emas batangan ukuran 100 gram dijual seharga Rp261.512.000.

Sedangkan emas 250 gram mencapai Rp653.515.000, ukuran 500 gram Rp1.306.820.000, dan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.613.600.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk Emas Batangan Gift Series. Untuk ukuran 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.456.500, sedangkan ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.823.000.