Prakiraan Cuaca Jabodetabek 19-20 Juni 2026: Cerah Berawan Sepanjang Hari, Suhu Maksimal 32 Derajat Celsius

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan sepanjang Jumat (19/6/2026) hingga Sabtu (20/6/2026) pagi.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku mulai Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, kondisi atmosfer di sebagian besar wilayah Jabodetabek relatif stabil tanpa adanya indikasi cuaca ekstrem.

Pada Jumat pagi pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diperkirakan cerah hingga berawan.

Kondisi tersebut diprakirakan berlanjut pada siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Memasuki malam hari, mulai pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca di kawasan Jabodetabek masih didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Sementara pada Sabtu dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprakirakan tetap berada dalam kategori cerah hingga berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan memiliki suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius.

Adapun wilayah lain di Jabodetabek, seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diprakirakan memiliki suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celsius.