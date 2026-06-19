Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Juni 2026: Cerah Berawan Seharian

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat (19/6/2026) diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Masyarakat dapat beraktivitas dengan relatif nyaman karena tidak terdapat peringatan dini cuaca yang dikeluarkan untuk wilayah tersebut.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku untuk seluruh wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, tepatnya pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Kondisi serupa juga berlanjut pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB.

Dari sisi suhu udara, wilayah Jawa Barat diperkirakan memiliki rentang suhu antara 16 hingga 35 derajat Celsius. Adapun tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95 persen.

Kecepatan angin diprakirakan berada pada kisaran 5 hingga 40 kilometer per jam dengan arah bertiup dari timur.

Meski kondisi cuaca secara umum cenderung kondusif, masyarakat tetap diimbau untuk memperbarui informasi cuaca secara berkala guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.