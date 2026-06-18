JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jalan Enggram–Pemuda Depok Ditutup Sementara, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Jalan Enggram–Pemuda Depok Ditutup Sementara, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Kamis, 18 Juni 2026 – 21:00 WIB
Jalan Enggram–Pemuda Depok Ditutup Sementara, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya - JPNN.com Jabar
Peletakan batu pertama pelebaran jalan dan pembangunan Jalan Pemuda dan Jalan Enggram. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) selama pelaksanaan rekonstruksi Jalan Enggram dan Jalan Pemuda di Kecamatan Sawangan.

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala, mengatakan bahwa selama proyek berlangsung, ruas Jalan Enggram–Jalan Pemuda tidak dapat dilalui kendaraan yang datang dari maupun menuju wilayah Bojongsari.

Baca Juga:

“Pengendara dari arah Bojongsari yang akan menuju Simpang Parung Bingung, Jalan Raya Margonda maupun Meruyung tidak dapat melintasi Jalan Enggram–Jalan Pemuda. Kami arahkan melalui Jalan Raya Muchtar,” ujar Ari.

Menurutnya, pengendara yang datang dari arah Simpang Parung Bingung menuju Bojongsari juga tidak dapat menggunakan ruas Jalan Enggram–Jalan Pemuda dan harus mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan.

Jalur Alternatif Disiapkan

Baca Juga:

Dishub Kota Depok telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif guna meminimalkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat selama pekerjaan berlangsung.

Bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek, akses menuju kawasan setempat tetap dapat digunakan melalui jalur alternatif yang tersedia.

Dinas Perhubungan Kota Depok menerapkan rekayasa lalu lintas selama rekonstruksi Jalan Enggram dan Jalan Pemuda di Sawangan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok rekayasa lalu lintas dishub depok penutupan jalan pemuda sawangan jalan enggram jalan pemuda pemkot depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU