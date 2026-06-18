Resmi Pimpin Kadin Kota Bogor, Arwinsyah Siap Perkuat Kolaborasi Dunia Usaha dengan Pemerintah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Arwinsyah Putra resmi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor periode 2026-2031.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Kota (MUKOTA) VIII Kadin Kota Bogor yang digelar di The Podium Function Spaces, Lippo Plaza Ekalokasari, Kota Bogor, Kamis (18/6/2026).

Arwinsyah menggantikan Bagus Maulana Muhammad yang sebelumnya memimpin Kadin Kota Bogor periode 2021-2026.

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Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MUKOTA VIII serta mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru Kadin Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Dedie memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor saat ini mencapai 5,65 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan.

"Kota Bogor hari ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,65 persen. Kita memahami dinamika politik dan perkembangan ekonomi dunia saat ini memengaruhi berbagai lini. Namun, saya optimistis pertumbuhan ekonomi ini akan terus meningkat selama kondusivitas dan situasi kota tetap terjaga," ujar Dedie.