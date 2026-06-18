Walah! Realisasi PBB-P2 Kabupaten Cirebon Baru 15 Persen

jabar.jpnn.com, KABUPATEN CIREBON - Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi terhadap capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah realisasinya hingga 12 Juni 2026 baru mencapai Rp16,02 miliar atau sekitar 15 persen dari target sebesar Rp105 miliar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bappenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus menyusun langkah percepatan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah pada tahun ini.

“Masih banyak yang belum mencapai target sehingga dilakukan rapat evaluasi untuk mencari kendala, solusi, dan langkah yang akan dilakukan,” kata Anne.

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Menurutnya, proses evaluasi melibatkan seluruh camat di Kabupaten Cirebon guna mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan capaian penerimaan PBB-P2 di sejumlah wilayah masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

“Kami mencari kendalanya apa, kemudian solusi yang akan disampaikan dan tindakan yang akan dilakukan oleh para camat,” ujarnya.

Anne menjelaskan, seluruh kecamatan telah menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan penagihan PBB-P2 hingga Oktober 2026, bahkan beberapa kecamatan menargetkan tingkat pelunasan pajak mencapai 100 persen pada tahun ini.

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Bappenda menilai salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya capaian penerimaan PBB-P2 adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, pola pembayaran wajib pajak di sejumlah desa juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya realisasi penerimaan pada semester pertama tahun ini.