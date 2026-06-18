Menjelang Hari Bhayangkara, Ditlantas Polda Jabar Beri Pelatihan Safety Riding untuk Ojol

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan pengendara ojek online (Ojol) di Kota Bandung, dibekali buku saku safety riding atau keselamatan lalu lintas saat berkendara di jalan oleh Ditlantas Polda Jabar, Kamis (18/6/2026).

Mereka pun mendapatkan pelatihan public speaking untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang.

Perwakilan Ojol, Ian (46) bersama ojol lainnya mengaku sinergi dengan Ditlantas Polda Jabar dan jajaran memberikan dampak positif.

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Ia menyebut, para ojol banyak dibekali materi-materi tentang keselamatan berkendara di jalan.

"Alhamdulillah kita diberikan buku saku (safety riding), buku dibawa setiap saat mengantarkan pengunjung dan dipahami tentang keselamatan tertib lalu lintas," kata Ian di Gedung Ditlantas Polda Jabar.

Ia mengatakan para ojol banyak dibekali edukasi tentang keselamatan berlalu lintas.

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Selain itu, para ojol dibekali keterampilan untuk melaporkan peristiwa kecelakaan yang terjadi melalui aplikasi JRQ.

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan pihaknya menggelar kegiatan Polantas Menyapa bersama para ojol jelang peringatan hari Bhayangkara 1 Juli.