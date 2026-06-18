Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 18 Juni 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026, masih menjadi perhatian masyarakat dan investor yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.703.000.

Sementara itu, harga jual emas 1 gram setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.709.758.

Adapun pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, dibanderol Rp1.401.500 atau Rp1.405.004 setelah pajak.

Untuk pecahan yang lebih besar, harga emas batangan 5 gram tercatat sebesar Rp13.290.000, sedangkan pecahan 10 gram mencapai Rp26.525.000.

Sementara itu, emas batangan 100 gram dijual dengan harga Rp264.512.000.

Bagi investor dengan modal besar, emas batangan pecahan 1 kilogram atau 1.000 gram dipasarkan dengan harga Rp2.643.600.000.

Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, nilainya menjadi Rp2.650.209.000.