Prakiraan Cuaca Jabodetabek 18-19 Juni 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang Kamis (18/6/2026) hingga Jumat (19/6/2026) pagi.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis, 18 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 19 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari dengan potensi hujan ringan yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Sementara itu, wilayah lain di Jabodetabek diperkirakan tetap didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Memasuki malam hari, cuaca di kawasan Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Adapun pada dini hari hingga Jumat pagi, kondisi cuaca secara umum masih berada pada kategori cerah berawan hingga berawan.