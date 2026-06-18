JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 18-19 Juni 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jabodetabek 18-19 Juni 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

Kamis, 18 Juni 2026 – 11:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 18-19 Juni 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang Kamis (18/6/2026) hingga Jumat (19/6/2026) pagi.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis, 18 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 19 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari dengan potensi hujan ringan yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Sementara itu, wilayah lain di Jabodetabek diperkirakan tetap didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Baca Juga:

Memasuki malam hari, cuaca di kawasan Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Adapun pada dini hari hingga Jumat pagi, kondisi cuaca secara umum masih berada pada kategori cerah berawan hingga berawan.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca hari ini ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca jabodetabek ramalan cuaca bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU