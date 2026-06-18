Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Juni 2026: Cerah Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang Kamis (18/6/2026). Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, umumnya cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, potensi hujan ringan skala lokal dapat terjadi di sejumlah daerah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Garut.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, diprakirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Adapun pada dini hari hingga pagi, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan.

Untuk kondisi suhu udara, wilayah Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celsius.