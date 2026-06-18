Damkar Depok Evakuasi iPhone 13 yang Tercebur di Situ Sawangan Setelah Pencarian 3 Jam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok berhasil mengevakuasi sebuah iPhone 13 milik warga yang tercebur ke Situ Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa (16/6/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah video proses evakuasi yang dilakukan anggota Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Bojongsari beredar luas di media sosial.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana DPKP Kota Depok, Tessy Haryati, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat sejumlah anggota pencinta alam melakukan pengecekan lokasi untuk kegiatan internal mereka di kawasan Situ Sawangan.

Saat berada di tengah situ, ponsel tersebut hendak dipindahkan ke perahu lain menggunakan bantuan dayung. Namun, ponsel itu terlepas dan jatuh ke dalam perairan.

“HP tersebut akan dipindahkan ke perahu lain menggunakan dayung, tetapi terjatuh ke dalam situ,” ujar Tessy.

Pemilik ponsel kemudian meminta bantuan kepada petugas Damkar untuk melakukan pencarian dan evakuasi perangkat yang tenggelam tersebut.

Baca Juga: Pemkot Depok Gelontorkan Anggaran Ratusan Miliar untuk Urai Kemacetan di Sawangan Kurbo

Menindaklanjuti laporan yang diterima sekitar pukul 10.20 WIB, DPKP Kota Depok menerjunkan lima personel ke lokasi kejadian.

Petugas membawa sejumlah peralatan pendukung, antara lain perahu karet, dayung, dan perlengkapan penyelaman.