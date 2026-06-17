OVO Nabung Tembus 2,3 Juta Pengguna, Transaksi di Merchant Offline Melonjak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tren penggunaan dompet digital tidak lagi sekadar untuk transaksi harian. Kini, masyarakat juga mulai memanfaatkan e-wallet sebagai tempat menyimpan dana sekaligus mengelola keuangan.

Fenomena tersebut tercermin dari pertumbuhan pengguna OVO Nabung by Superbank yang mencapai lebih dari 2,3 juta pengguna per awal Mei 2026.

Layanan yang mengusung konsep rek-wallet (rekening e-wallet) itu memungkinkan pengguna bertransaksi sekaligus menabung dalam satu aplikasi.

Pertumbuhan pengguna diikuti peningkatan aktivitas transaksi yang cukup signifikan.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, transaksi di merchant offline seperti restoran, minimarket, dan berbagai kebutuhan harian lainnya meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Sementara itu, transaksi belanja online dan pembelian produk digital seperti pulsa serta paket data naik lebih dari dua kali lipat.

Adapun transaksi transfer antar pengguna OVO juga tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Head of Strategy, Integrated Marketing Communication OVO Asep Haekal mengatakan, penggunaan e-wallet kini terus berkembang dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat pembayaran.