Aksi BEM SI Jabar Berjalan Tertib, Kapolda Apresiasi Kedewasaan Mahasiswa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Unjuk rasa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, berakhir damai.

Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasinya.

Pantauan di lokasi, mahasiswa mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.30 WIB.

Sebelumnya, massa aksi terus menyuarakan orasi dan menggelar aksi teatrikal menggunakan replika alat hukuman pasung sebagai simbol tuntutan mereka.

Dalam aksi ini, BEM SI membawa tujuh tuntutan utama. Di antaranya mengenai stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan harga BBM, serta evaluasi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usai massa membubarkan diri, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan memberikan apresiasi atas kedewasaan mahasiswa dalam berdemonstrasi yang menjaga ketertiban umum.

"Alhamdulillah sebagaimana kita saksikan, adik-adik telah menyampaikan aspirasi, melakukan orasi-orasi terkait beberapa hal tadi sudah diikuti bersama," ucap Rudi, Rabu (17/6/2026).

Rudi menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut dijaga ketat oleh aparat gabungan dari Polri maupun TNI.