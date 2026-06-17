Pemprov Jabar Siapkan Bantuan Pendidikan bagi Siswa yang Tidak Lolos PCMB 2026 dan Sekolah Maung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai calon murid baru yang tidak lolos dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 maupun program Sekolah Maung.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi anggaran untuk mendukung program kerja sama dengan sekolah swasta yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 78 ribu calon murid baru.

“Sedang kami hitung, sedang kami simulasikan. Yang jelas Pak Gubernur sudah memberikan sinyal di kisaran 70 ribu calon murid baru. Untuk persisnya berapa, tentu harus kami hitung dengan cermat,” ujar Herman.

Menurut dia, pembiayaan program tersebut akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 serta APBD murni pada tahun berikutnya.

“Kami akan dorong di APBD Perubahan dan APBD murni. Karena tahun ajaran 2026–2027 itu sebagian berjalan di tahun 2026 dan sebagian lagi di tahun berikutnya,” katanya.

Herman menjelaskan, hingga saat ini pemerintah belum menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada calon murid baru.

Opsi yang sedang dikaji meliputi subsidi sebagian biaya pendidikan maupun pembebasan biaya sekolah secara penuh.