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Bawa Pasung ke DPRD Jabar, BEM SI Sebut Indonesia Bobrok di Tangan Prabowo - Gibran

Rabu, 17 Juni 2026 – 18:00 WIB
Bawa Pasung ke DPRD Jabar, BEM SI Sebut Indonesia Bobrok di Tangan Prabowo - Gibran - JPNN.com Jabar
Orator menyampaikan orasinya dalam aksi demo mahasiswa BEM SI di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Alat pemenggal, Pasung, menjadi simbol kacaunya situasi Indonesia pimpinan Presiden - Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dalam aksi demo BEM Seluruh Indonesia (SI) di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).

Ribuan mahasiswa dari puluhan kampus di Bandung Raya ini kembali menggelar aksi demo menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Aksi demo hari ini jadi yang ketiga kalinya digelar mahasiswa. Datang dengan jumlah massa yang lebih banyak, mereka kini membawa alat pasung sebagai simbol bobroknya Indonesia di tangan kabinet Merah - Putih.

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Koordinator BEM SI Jabar, Muhammad Risaldi mengatakan, demo hari ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat akan sikap Prabowo yang dinilai acuh dan tidak peduli dengan kondisi rakyat saat ini.

Berbagai kebijakan, mulai dari kenaikan harga BBM nonsubsidi, kunjungan kerja luar negeri yang terus menerus, hingga korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), menjadi sorotan dari mahasiswa.

Mereka menuntut reformasi dan perubahan dari pemerintah. Dalam orasinya bahkan orator menyampaikan tuntutan pelengseran Prabowo - Gibran. 

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"Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan," kata Risaldi saat ditemui di DPRD Jabar.

"Selain itu, ini pun akumulasi kemarahan daripada statement-statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan Prabowo sebagai presiden," lanjutnya.

BEM SI membawa alat pasung dalam aksi demo di DPRD Jabar. Mereka menuntut reformasi hingga pelengseran Prabowo - Gibran.
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TAGS   prabowo subianto demo mahasiswa gibran rakabuming prabowo gibran aksi demo mahasiswa demo dprd jabar alat pasung teatrikal demo

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