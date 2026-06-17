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Gegara Jalan Berlubang, Pengemudi Ojol Tewas di Pasteur Bandung

Rabu, 17 Juni 2026 – 16:31 WIB
Gegara Jalan Berlubang, Pengemudi Ojol Tewas di Pasteur Bandung - JPNN.com Jabar
Seorang pengendara motor tewas terjatuh saat melintasi jalan berlubang di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pengendara motor tewas saat melintasi jalan yang berlubang di Jalan Pasteur, Kota Bandung pada Rabu (17/6/2026) siang.

Petugas polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana membenarkan kecelakaan tunggal yang terjadi menimpa pengendara motor di Jalan Pasteur.

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Ia menyebut pengendara motor terjatuh dan meninggal dunia saat melintasi tutup gorong-gorong yang berlubang.

"Informasi (kecelakaan) tunggal," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Ia menyebut korban tengah melintasi jalan Pasteur, Kota Bandung dari arah barat ke timur, kemudian jatuh karena penutup gorong-gorong jalan yang berlubang.

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Petugas saat ini masih melakukan evakuasi terhadap korban dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Gara-gara gorong-gorong jalan berlubang," ucap dia.

Seorang pengendara motor tewas saat melintasi jalan yang berlubang di Jalan Pasteur, Kota Bandung. Polisi gelar olah TKP.
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