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Ada Demo BEM SI Jabar, Pemprov Jabar Amankan ASN dengan WFH

Rabu, 17 Juni 2026 – 13:05 WIB
Ada Demo BEM SI Jabar, Pemprov Jabar Amankan ASN dengan WFH - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Gedung Sate. Foto: dok. Humas Pemprov Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) di atas pukul 12.00 WIB pada Rabu (17/6/2026).

Kebijakan tersebut dilakukan mengingat bakal ada aksi demonsrasi mahasiswi oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat dengan total massa mencapai 800 orang di Gedung DPRD Jabar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar membenarkan intruksi yang dikeluarkan oleh Biro Umum Setda Jabar itu.

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"Iya (betul)," kata Adi saat dikonfirmasi.

Dalam surat edaran tersebut, biro umum Setda Jawa Barat mengungkapkan dalam rangka mendukung kelancaran pengamanan kawasan Gedung Sate dan antisipasi dampak aksi demonstrasi, pegawai diimbau tidak membawa roda empat ke kantor karena area parkir gentong akan ditutup untuk pengamanan.

Sedangkan, roda dua diperbolehkan menggunakan area parkir. Pegawai yang membawa roda empat disarankan memarkirkan kendaraannya di area Kantor Pusdai Bandung.

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Untuk mendukung mobilitas pegawai, akan disediakan kendaraan antar-jemput dari dan menuju Gedung Sate.

"Setelah pukul 12.00 WIB, pegawai disarankan untuk menjalankan tugas kedinasan di luar kantor untuk meminimalisasi pergerakan dan kepadatan aktivitas di kawasan Gedung Sate selama aksi berlangsung," mengutip surat edaran tersebut.

Pemprov Jabar menginstruksikan ASN untuk WFA di atas pukul 12 siang pada Rabu (17/6) karena akan ada aksi demo BEM SI di Gedung DPRD.
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TAGS   pemprov jabar DPRD Jabar BEM SI demo mahasiswa asn pemprov jabar diskominfo jabar WFA ASN

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