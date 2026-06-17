Adira Expo Hadir di Bogor, Tawarkan Promo Pembiayaan dan Kesempatan Umrah Selama Libur Sekolah

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) kembali menghadirkan Adira Expo sebagai bagian dari upaya memberikan solusi finansial bagi masyarakat selama momentum libur sekolah.

Kegiatan tersebut akan berlangsung di Plaza Jambu Dua, Kota Bogor, pada 19–21 Juni 2026.

Mengusung tema “Adira Expo Liburan Jadi Nyata: Wujudkan Liburan Impianmu, Dapatkan Beragam Promo”, pameran ini menawarkan berbagai program pembiayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kendaraan, kebutuhan rumah tangga, hingga persiapan tahun ajaran baru.

Head of Branch SSD Adira Cabang Bogor 2 Car-Tajur, Yudhi Muttaqin, mengatakan libur sekolah sering menjadi momentum bagi keluarga untuk merealisasikan berbagai rencana yang sebelumnya tertunda.

“Kami memahami bahwa libur sekolah sering menjadi momen ketika keluarga mulai merealisasikan berbagai rencana yang sebelumnya tertunda. Mulai dari berlibur bersama keluarga, mengganti kendaraan, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga. Melalui Adira Expo, kami ingin membantu masyarakat mewujudkan berbagai rencana tersebut dengan solusi finansial yang mudah, nyaman, dan sesuai kebutuhan,” ujar Yudhi.

Menurut dia, Adira Expo dirancang sebagai pusat layanan pembiayaan terpadu yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai solusi keuangan dalam satu lokasi.

Melalui program tersebut, Adira Finance berharap dapat menjadi mitra yang membantu keluarga Indonesia merencanakan kebutuhan finansial secara lebih terukur.

Tawarkan Beragam Promo Pembiayaan