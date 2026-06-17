Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 17 Juni 2026, Logam Mulia 1 Gram Rp2,73 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Rabu, 17 Juni 2026, tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.733.000 sebelum pajak atau Rp2.739.833 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Kenaikan harga emas dalam beberapa waktu terakhir membuat logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat sebagai aset lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global.

Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dijual seharga Rp1.416.500 atau Rp1.420.041 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 2 gram dibanderol Rp5.406.000 dan ukuran 5 gram mencapai Rp13.440.000 sebelum pajak.

Adapun emas batangan ukuran 10 gram dijual dengan harga Rp26.825.000, sedangkan ukuran 25 gram mencapai Rp66.937.000.

Bagi investor yang membeli dalam jumlah besar, harga emas batangan 100 gram tercatat sebesar Rp267.512.000.

Sementara itu, emas ukuran 500 gram dijual Rp1.336.820.000 dan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.673.600.000 sebelum pajak.