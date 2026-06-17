SPMB 2026 Bandung Barat Siapkan 48.132 Kursi, Pendaftaran Dilakukan Secara Daring

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat menyiapkan sebanyak 48.132 kursi untuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Kuota tersebut disediakan untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edy Syafrudin, mengatakan total kuota yang tersedia terdiri atas sekitar 31.000 kursi untuk SD negeri dan 17.132 kursi untuk SMP negeri.

Baca Juga: Muhammad Miqdam Tegaskan Komitmen KNPI Wujudkan Bandung Agamis dan Toleran

“Total kuota SPMB tahun ini sebanyak 48.132 kursi, terdiri atas sekitar 31.000 siswa untuk SD dan 17.132 siswa untuk SMP,” ujar Edy di Bandung Barat, Selasa.

Ia menjelaskan, pelaksanaan SPMB tahun ini mencakup 701 sekolah dasar negeri dan 67 sekolah menengah pertama negeri yang siap menerima peserta didik baru sesuai daya tampung masing-masing sekolah.

Untuk jadwal pelaksanaan, pendaftaran jenjang SD dibuka mulai 19 Juni hingga 3 Juli 2026. Sementara itu, pendaftaran SMP melalui jalur domisili berlangsung pada 19 hingga 25 Juni 2026.

Baca Juga: Keluarga Korban Penculikan dan Penganiayaan di Bandung Minta Taufik Hidayat Dihukum Berat

Adapun jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi untuk jenjang SMP dibuka pada 29 Juni hingga 3 Juli 2026.

Menurut Edy, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Kabupaten Bandung Barat.