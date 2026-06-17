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Garut International Kite Festival 2026 Siap Digelar, Peserta dari 13 Negara Siap Warnai Langit Papandayan

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:00 WIB
Garut International Kite Festival 2026 Siap Digelar, Peserta dari 13 Negara Siap Warnai Langit Papandayan - JPNN.com Jabar
Garut International Kite Festival 2026 akan digelar di Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Festival layang-layang internasional ini akan diikuti peserta dari 13 negara dan menjadi daya tarik baru bagi sektor pariwisata Kabupaten Garut. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN GARUT - Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan menjadi tuan rumah ajang internasional Garut International Kite Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di kawasan Agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan.garut

Festival layang-layang bertaraf internasional tersebut dipastikan akan diikuti peserta dari 13 negara, termasuk Indonesia, yang akan menampilkan beragam kreasi layang-layang di kawasan kaki Gunung Papandayan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, mengatakan hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 13 negara telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut.

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"Kemarin yang sudah terdaftar 13 negara," kata Beni Yoga Gunasantika di Garut, Selasa.

Selain peserta dari Indonesia, negara yang dipastikan berpartisipasi dalam festival tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Jepang, China, Swiss, Swedia, Prancis, Italia, dan Belgia.

Tidak hanya diikuti peserta mancanegara, festival tersebut juga akan diramaikan komunitas dan pegiat layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

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Menurut Beni, Pemerintah Kabupaten Garut mendukung penuh penyelenggaraan Garut International Kite Festival karena diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah ke tingkat internasional.

"Terpilihnya Garut ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelayang internasional," ujarnya.

Garut International Kite Festival 2026 akan digelar di Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026
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TAGS   Garut International Kite Festival kabupaten garut festival layang-layang Garut tepas papandayan wisata Garut gunung papandayan festival internasional Garut wisata Cisurupan

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