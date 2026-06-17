Garut International Kite Festival 2026 Siap Digelar, Peserta dari 13 Negara Siap Warnai Langit Papandayan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN GARUT - Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan menjadi tuan rumah ajang internasional Garut International Kite Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di kawasan Agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan.garut

Festival layang-layang bertaraf internasional tersebut dipastikan akan diikuti peserta dari 13 negara, termasuk Indonesia, yang akan menampilkan beragam kreasi layang-layang di kawasan kaki Gunung Papandayan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, mengatakan hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 13 negara telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Kemarin yang sudah terdaftar 13 negara," kata Beni Yoga Gunasantika di Garut, Selasa.

Selain peserta dari Indonesia, negara yang dipastikan berpartisipasi dalam festival tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Jepang, China, Swiss, Swedia, Prancis, Italia, dan Belgia.

Tidak hanya diikuti peserta mancanegara, festival tersebut juga akan diramaikan komunitas dan pegiat layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Beni, Pemerintah Kabupaten Garut mendukung penuh penyelenggaraan Garut International Kite Festival karena diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah ke tingkat internasional.

"Terpilihnya Garut ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelayang internasional," ujarnya.