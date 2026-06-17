Prakiraan Cuaca Jabodetabek 17 Juni 2026: Tangerang dan Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan pada Rabu, 17 Juni 2026.

Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 17 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 18 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan masih berpotensi turun di sebagian wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Kamis dini hari atau pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan.