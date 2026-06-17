Cuaca Jawa Barat Hari Ini Didominasi Cerah, Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan dan Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada Rabu, 17 Juni 2026.

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Subang.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan. Namun, hujan ringan masih berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, kondisi cuaca pada dini hari atau pukul 01.00 hingga 07.00 WIB diprakirakan kembali cerah hingga cerah berawan.

Selain potensi hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya hujan yang disertai kilat atau petir dengan durasi relatif singkat pada siang hingga sore hari.