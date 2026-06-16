Sekda Jabar Pastikan Calon Murid yang Belum Terpetakan di SPMB 2026 Masih Punya Peluang Sekolah

jabar.jpnn.com, CIREBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman SuryatmanSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan calon murid yang belum terpetakan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui sejumlah skema yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Herman saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (16/6).

Ia menegaskan bahwa peserta didik yang telah terpetakan dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dapat melanjutkan tahapan penerimaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Bagi yang sudah terpetakan silakan lanjutkan untuk mengikuti tahap berikutnya. Bagi yang belum terpetakan tidak usah kecil hati," ujar Herman.

Menurut dia, pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai alternatif untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah optimalisasi sekolah penyangga guna meningkatkan daya tampung peserta didik yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga membuka peluang melalui Program SMA Terbuka yang dapat menjadi pilihan bagi siswa yang belum diterima di sekolah negeri.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan akses pendidikan melalui sekolah-sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.