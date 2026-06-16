Chocomory Buka Tiramisusu Go! di Braga, Hadirkan Konsep Bernuansa Harajuku

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Chocomory kembali menghadirkan inovasi bagi wisatawan dan pencinta kuliner di Kota Bandung melalui pembukaan Tiramisusu Go! di kawasan Braga City Walk.

Gerai berkonsep Grab & Go tersebut resmi dibuka oleh Chief Operating Officer Chocomory, Frans Hanityo, dengan mengusung tema Harajuku.

Kehadiran Tiramisusu Go! di kawasan Braga menjadi bagian dari upaya Chocomory untuk mendekatkan produk-produknya kepada pelanggan sekaligus mendukung geliat pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bandung.

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Frans mengatakan, konsep baru tersebut dirancang agar selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dalam beraktivitas.

"Kehadiran Tiramisusu Go! di Braga merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin mendekatkan produk-produk Chocomory kepada pelanggan melalui konsep yang lebih praktis dan relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini," kata Frans, dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Menurut dia, Braga memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata sekaligus pusat aktivitas kreatif di Bandung.

Karena itu, Chocomory berharap Tiramisusu Go! dapat menjadi bagian dari pengalaman yang dinikmati masyarakat maupun wisatawan saat berkunjung ke kawasan tersebut.

Peresmian Tiramisusu Go! dilakukan bertepatan dengan agenda Braga Car Free Day pada Minggu (14/6), yang menjadi salah satu ruang interaksi masyarakat di kawasan bersejarah itu.