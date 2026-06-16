Keluarga Korban Penculikan dan Penganiayaan di Bandung Minta Taufik Hidayat Dihukum Berat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Perempuan yang diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan kekasihnya di Kabupaten Bandung, harus menjalani operasi karena luka serius di bagian kepala.

YTT, perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi kritis oleh pihak keluarga di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin.

Pihak keluarga mengaku sudah tiga tahun kehilangan komunikasi dengan YTT.

Terakhir kali komunikasi terjalin, YTT tengah menjalin hubungan dengan pria biadab bernama Taufik Hidayat (30 tahun), dan korban bekerja di Jakarta.

Nahasnya, korban diduga disekap di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, dan mengalami kekerasan.

Adik korban, Syahrul Ulum (26), mengatakan, setelah ditemukan pada Rabu (10/6/2026), kondisi kakaknya kini masih kritis.

Kakaknya baru saja menjalani operasi, karena mengalami luka berat di bagian kepala.

"Alhamdulillah sudah menjalani operasi di bagian kepala. Sudah dibersihkan kepalanya. Kan asalnya bagian kepala banyak nanah, kayak orang yang pakai bando gitu. Terus di bagian muka sudah dibersihkan," kata Syahrul saat ditemui di kediamannya, Selasa (16/6).