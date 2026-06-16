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Sudah Terima Siswa Baru, Pembangunan Gedung SMAN 28 Bandung Dikebut

Selasa, 16 Juni 2026 – 17:55 WIB
Sudah Terima Siswa Baru, Pembangunan Gedung SMAN 28 Bandung Dikebut - JPNN.com Jabar
Plang SMA Negeri 28 Kota Bandung sudah dipasang di atas lahan yang terletak di Jalan Pacuan Kuda, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - SMA Negeri 28 Bandung mulai menerima siswa baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, meskipun bangunan gedung sekolahnya belum selesai.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, mengatakan, pembangunan SMAN 28 Bandung saat ini masih berproses.

Selama gedung sekolah belum selesai dibangun, kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa SMAN 28 sementara waktu dipindahkan ke SMAN 23 Bandung.

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"Sudah ada peminatnya. Belajarnya nanti itu ada di sekolah SMAN 23," kata Purwanto di Bandung, Selasa (16/6/2026).

Purwanto menjelaskan, pembangunan SMAN 28 masih dalam tahap persiapan.

Saat ini, lahan yang akan digunakan sedang dalam proses pengosongan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

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"Sudah mulai pengosongan (lahan) kan sekarang," ujarnya.

Ia menargetkan pembangunan sekolah tersebut rampung dalam waktu lima bulan atau Desember 2026.

SMAN 28 Bandung mulai menerima siswa baru pada SPMB 2026 meski gedung belum selesai. KBM sementara akan berlangsung di SMAN 23 Bandung.
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TAGS   disdik jabar dinas pendidikan jawa barat pembangunan SMA Baru sman 28 bandung bangunan sma

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