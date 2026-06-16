JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sempat Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit, Jemaah Haji Asal Depok Wafat di Makkah

Sempat Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit, Jemaah Haji Asal Depok Wafat di Makkah

Selasa, 16 Juni 2026 – 17:00 WIB
Sempat Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit, Jemaah Haji Asal Depok Wafat di Makkah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi jemaah haji asal Indonesia yang wafat di Makkah saat menjalani ibadah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kota Depok, Muhammad Irsal, yang tergabung dalam Kloter 2 JKS, wafat setelah menjalani perawatan intensif di Saudi National Hospital, Makkah, Arab Saudi.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok, Fauzan, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya almarhum yang tengah menunaikan ibadah haji.

"Kami turut berbelasungkawa atas wafatnya almarhum Bapak Haji Muhammad Irsal, jemaah haji Kloter 2 JKS. Semoga beliau husnul khatimah, diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT," ujar Fauzan.

Baca Juga:

Menurut Fauzan, Muhammad Irsal seharusnya kembali ke Indonesia bersama rombongan Kloter 2 JKS pada 3 Juni 2026.

Namun, karena kondisi kesehatannya menurun, almarhum harus menjalani perawatan medis di Saudi National Hospital Makkah.

Kabar wafatnya Muhammad Irsal diterima Kemenhaj Kota Depok pada 9 Juni 2026. Pihaknya pun segera menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga sekaligus memberikan pendampingan.

Baca Juga:

"Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan atas musibah ini," katanya.

Sebagai bentuk perhatian kepada keluarga, jajaran Kemenhaj Kota Depok telah mengunjungi kediaman almarhum dan bertemu langsung dengan istri yang ditinggalkan.

Seorang jemaah haji asal Kota Depok, Muhammad Irsal dari Kloter 2 JKS, wafat di Makkah setelah menjalani perawatan intensif
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok jemaah haji kota depok jemaah haji meninggal dunia jemaah haji wafat jemaah haji meninggal di Makkah kemenhaj depok kemenag depok jemaah haji Depok wafat ibadah haji

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU