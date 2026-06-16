Sempat Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit, Jemaah Haji Asal Depok Wafat di Makkah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kota Depok, Muhammad Irsal, yang tergabung dalam Kloter 2 JKS, wafat setelah menjalani perawatan intensif di Saudi National Hospital, Makkah, Arab Saudi.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok, Fauzan, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya almarhum yang tengah menunaikan ibadah haji.

"Kami turut berbelasungkawa atas wafatnya almarhum Bapak Haji Muhammad Irsal, jemaah haji Kloter 2 JKS. Semoga beliau husnul khatimah, diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT," ujar Fauzan.

Menurut Fauzan, Muhammad Irsal seharusnya kembali ke Indonesia bersama rombongan Kloter 2 JKS pada 3 Juni 2026.

Namun, karena kondisi kesehatannya menurun, almarhum harus menjalani perawatan medis di Saudi National Hospital Makkah.

Kabar wafatnya Muhammad Irsal diterima Kemenhaj Kota Depok pada 9 Juni 2026. Pihaknya pun segera menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga sekaligus memberikan pendampingan.

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"Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan atas musibah ini," katanya.

Sebagai bentuk perhatian kepada keluarga, jajaran Kemenhaj Kota Depok telah mengunjungi kediaman almarhum dan bertemu langsung dengan istri yang ditinggalkan.