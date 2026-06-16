Disdik Depok Pastikan SPMB Berjalan Transparan dan Gratis, Warga Diimbau Waspadai Calo
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas guna menjamin proses penerimaan peserta didik berlangsung secara adil.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.
“Kami berkomitmen melaksanakan SPMB secara jujur, transparan, dan akuntabel,” ujar Wahid.
Menurut dia, Pemerintah Kota Depok memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan proses seleksi yang berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“Pemerintah Kota Depok berkomitmen mendukung penuh terselenggaranya proses seleksi yang jujur dan berkualitas demi masa depan pendidikan yang lebih baik menuju Depok Maju,” katanya.
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Wahid juga mengimbau orang tua dan wali murid untuk tetap tertib serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan selama proses SPMB berlangsung.
Dia memastikan Dinas Pendidikan telah menyiapkan berbagai saluran layanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun bantuan terkait proses pendaftaran.
Dinas Pendidikan Kota Depok memastikan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 berlangsung jujur, transparan, dan gratis. Masyarakat diimbau waspada terhadap calo
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