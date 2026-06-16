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Hilang 3 Tahun, Wanita Asal Bandung Ditemukan Kritis di RSHS

Selasa, 16 Juni 2026 – 15:15 WIB
Hilang 3 Tahun, Wanita Asal Bandung Ditemukan Kritis di RSHS - JPNN.com Jabar
Ilustrasi orang hilang: Foto Antara.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang wanita asal Kabupaten Bandung berinisial YTT (29 tahun) diduga menjadi korban penganiayaan dan penculikan oleh teman prianya.

YTT dikabarkan diculik selama tiga tahun dan mendapatkan tindak kekerasan.

Kasus dugaan penganiayaan ini dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT.

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Laporan tersebut dibuat oleh kakak korban pada Jumat (12/6/2026).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, korban diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan pria berinisial TH.

Kasus tersebut terungkap setelah pelapor menerima informasi melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal bahwa korban berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Hasan Sadikin, Bandung. 

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"Setelah itu pelapor mendatangi RSHS dan diketahui bahwa Korban dalam keadaan luka berat dibagian kepala, wajah, kaki dan luka ringan dibagian tangan," kata Hendra saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2026).

Pihak keluarga sebelumnya tidak mengetahui keberadaan korban.

Seorang wanita asal Kabupaten Bandung ditemukan kritis di RSHS Bandung, diduga diculik dan dianiaya teman prianya selama 3 tahun.
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TAGS   polda jabar penganiayaan dugaan penganiayaan penganiayaan perempuan penganiayaan wanita di bandung penculikan wanita

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