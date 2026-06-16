Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 16 Juni 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,729 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 16 Juni 2026, tercatat berada di level Rp2.729.000 untuk ukuran 1 gram.

Sementara harga jual setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.735.823 per gram.

Selain ukuran 1 gram, tersedia berbagai pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat.

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar dipatok Rp1.414.500. Adapun emas ukuran 5 gram dijual Rp13.420.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp26.785.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp267.112.000 dan ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.669.600.000.

Selain produk reguler, tersedia pula sejumlah seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki nilai koleksi tersendiri.

Pada kategori Gift Series, emas 1 gram dijual Rp2.879.000, sedangkan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.484.500.

Untuk seri Selamat Idulfitri ukuran 5 gram, harga yang ditawarkan mencapai Rp14.393.000.