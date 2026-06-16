JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 16 Juni 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,729 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 16 Juni 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,729 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

Selasa, 16 Juni 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 16 Juni 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,729 Juta, Simak Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Harga emas Antam hari ini, 16 Juni 2026, dibanderol Rp2,729 juta per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan, Gift Series, edisi khusus, hingga harga perak murni terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 16 Juni 2026, tercatat berada di level Rp2.729.000 untuk ukuran 1 gram.

Sementara harga jual setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.735.823 per gram.

Selain ukuran 1 gram, tersedia berbagai pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat.

Baca Juga:

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar dipatok Rp1.414.500. Adapun emas ukuran 5 gram dijual Rp13.420.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp26.785.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp267.112.000 dan ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.669.600.000.

Selain produk reguler, tersedia pula sejumlah seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki nilai koleksi tersendiri.

Baca Juga:

Pada kategori Gift Series, emas 1 gram dijual Rp2.879.000, sedangkan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.484.500.

Untuk seri Selamat Idulfitri ukuran 5 gram, harga yang ditawarkan mencapai Rp14.393.000.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak batangan harga perak terbaru investasi perak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU