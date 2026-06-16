641 Orang Daftar Program Pelatihan Perhotelan Disnaker Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Program Pelatihan Perhotelan yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 641 orang.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan, berdasarkan hasil seleksi administrasi berhasil lolos 382 orang yang kemudian melakukan tahapan seleksi wawancara.

Nantinya, dari hasil seleksi tersebut akan terpilih seratus orang yang berhasil untuk mengikuti pelatihan.

"Alhamdulillah yang mendaftar mencapai 641 orang dan hari ini dilakukan seleksi wawancara langsung oleh pihak Hotel Savero," ucapnya.

Nessi menjelaskan, program tersebut merupakan kolaborasi antara Disnaker Kota Depok dengan Hotel Savero dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok.

Pelatihan ini dirancang, untuk menjawab kebutuhan industri hospitality yang terus berkembang dan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai standar dunia kerja.

“Kami ingin menciptakan generasi yang kompeten di bidang perhotelan dan pariwisata, sehingga dapat bersaing," terangnya