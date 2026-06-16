Prakiraan Cuaca Jabodetabek 16 Juni 2026: Bogor dan Tangerang Berpotensi Diguyur Hujan Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Selasa, 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 17 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang dan sore hari atau sekitar pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca secara umum tetap cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Rabu (17/6/2026) dini hari atau pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan tebal.