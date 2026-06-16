Prakiraan Cuaca Jawa Barat 16 Juni 2026: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa (16/6/2026), terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur diimbau untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca serta mempersiapkan perlengkapan pendukung saat beraktivitas di luar ruangan.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari atau sekitar pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih didominasi awan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Adapun pada dini hari, mulai pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Dari sisi suhu udara, wilayah Jawa Barat diperkirakan memiliki temperatur antara 16 hingga 34 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95 persen.