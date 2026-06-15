T-Bene Social Coffee & Kitchen Hadir dengan Wajah Baru, Siap Jadi Destinasi Kuliner Favorit di Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Destinasi kuliner dan tempat berkumpul terbaru akan segera meramaikan Kota Bogor.

Setelah menjalani proses rebranding dan renovasi secara menyeluruh, T-Bene Social Coffee & Kitchen siap hadir dengan konsep yang lebih modern, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini.

Mengusung konsep Social Coffee & Kitchen, T-Bene tidak hanya menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman berkualitas, tetapi juga menghadirkan ruang yang nyaman untuk bersosialisasi, bekerja, belajar, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.

Saat ini, T-Bene Social Coffee & Kitchen masih dalam tahap renovasi guna menghadirkan bangunan dan desain interior baru yang lebih modern, hangat, serta estetis.

Setiap area dirancang untuk memberikan pengalaman yang nyaman sekaligus menarik bagi para pengunjung.

Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan adalah ragam menu dengan sentuhan cita rasa khas Italia yang dipadukan dengan selera lokal.

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Pengunjung nantinya dapat menikmati berbagai pilihan pasta, pizza, kopi signature, serta beragam makanan dan minuman premium lainnya.

Selain menghadirkan pengalaman kuliner yang beragam, T-Bene juga melengkapi fasilitasnya dengan sejumlah sarana pendukung, antara lain ruang pertemuan eksklusif berkapasitas hingga 10 orang, musala yang representatif, area indoor dan outdoor yang nyaman, serta berbagai spot foto yang dirancang untuk kebutuhan media sosial.