Disdik Depok Pastikan Posko Pengaduan SPMB Tetap Buka Saat Libur, Seluruh Keluhan Orang Tua Akan Dilayani

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memastikan seluruh orang tua siswa yang mengalami kendala dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan mendapatkan pelayanan hingga permasalahan mereka terselesaikan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menyusul membludaknya masyarakat yang mendatangi posko pengaduan SPMB pada hari pertama pembukaan jalur domisili jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Senin (15/6).

Wahid menegaskan, seluruh warga yang telah mengambil antrean akan tetap dilayani oleh petugas hingga proses pengaduan selesai.

“Kami memastikan semua yang sudah mendaftar antre tetap kami layani sampai selesai,” kata Wahid.

Ia juga memastikan bahwa pelayanan di posko pengaduan tidak akan berhenti meskipun keesokan harinya bertepatan dengan hari libur. Menurutnya, Disdik Kota Depok tetap membuka layanan guna membantu masyarakat yang masih menghadapi kendala dalam proses pendaftaran SPMB.

“Besok tetap kami buka. Jadi Senin, Selasa, dan Rabu,” ujarnya.

Menurut Wahid, Disdik Kota Depok telah menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi tingginya jumlah masyarakat yang datang ke posko pengaduan.

Oleh karena itu, pihaknya siap memberikan pelayanan kepada seluruh warga yang membutuhkan bantuan, tanpa membatasi jumlah pengunjung yang datang.