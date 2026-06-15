Massa Aksi Mahasiswa di DPRD Jabar Bubar, Sempat Diwarnai Lemparan Petasan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Massa aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat sempat diwarnai lemparan petasan.

Tepat pukul 17.30 WIB, massa aksi mengakhiri orasinya dan mulai membuat barisan untuk membubarkan diri.

Saat sedang berbaris, tiba-tiba muncul lemparan petasan yang diarahkan ke Gedung DPRD.

Oknum juga ada yang melempar botol ke arah polisi yang berusaha membubarkan massa.

Setelah beberapa letusan petasan, massa aksi pun berlarian. Petugas polisi pun melakukan pengamanan terhadap massa yang berhamburan ke segala arah.

"Tenang-tenang. Jangan lari, tetap tenang dan silakan membubarkan diri," jar salah seorang petugas polisi menggunakan pengeras suara.

Pantauan di lokasi, massa di gedung DPRD telah membubarkan diri. Namun letusan petasan masih terdengar beberapa kali.

Petugas polisi pun tetap bersiaga melakukan penjagaan.