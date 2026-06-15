Disdik Depok Pastikan Server SPMB Aman, Antrean Panjang Dipicu Kendala Koordinat dan Verifikasi Akun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memastikan sistem dan server Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 berjalan normal, meskipun ratusan orang tua siswa memadati posko pengaduan pada hari pertama pembukaan pendaftaran jalur domisili jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Senin (15/6).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menegaskan bahwa tidak terdapat gangguan pada server maupun situs pendaftaran SPMB yang digunakan masyarakat.

“Dipastikan untuk server atau website pendaftaran aman,” kata Wahid.

Menurutnya, membludaknya antrean di posko pengaduan bukan disebabkan oleh gangguan sistem, melainkan sejumlah kendala yang dialami pendaftar saat proses registrasi berlangsung.

Salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan adalah kesalahan dalam penempatan titik koordinat domisili yang menjadi syarat pada jalur domisili.

Banyak orang tua siswa datang ke posko pengaduan untuk melakukan perbaikan data tersebut.

“Yang pertama terkait dengan beberapa orang tua yang salah ketika meletakkan titik koordinat rumah. Mereka datang untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Selain itu, Wahid menjelaskan bahwa antrean juga dipengaruhi oleh pembukaan pendaftaran RSSG yang berlangsung bersamaan dengan jalur domisili SMP.