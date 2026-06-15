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Disdik Depok Pastikan Server SPMB Aman, Antrean Panjang Dipicu Kendala Koordinat dan Verifikasi Akun

Senin, 15 Juni 2026 – 17:30 WIB
Disdik Depok Pastikan Server SPMB Aman, Antrean Panjang Dipicu Kendala Koordinat dan Verifikasi Akun - JPNN.com Jabar
Potret para orang tua siswa yang memadati posko pengaduan SPMB Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memastikan sistem dan server Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 berjalan normal, meskipun ratusan orang tua siswa memadati posko pengaduan pada hari pertama pembukaan pendaftaran jalur domisili jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Senin (15/6).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menegaskan bahwa tidak terdapat gangguan pada server maupun situs pendaftaran SPMB yang digunakan masyarakat.

“Dipastikan untuk server atau website pendaftaran aman,” kata Wahid.

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Menurutnya, membludaknya antrean di posko pengaduan bukan disebabkan oleh gangguan sistem, melainkan sejumlah kendala yang dialami pendaftar saat proses registrasi berlangsung.

Salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan adalah kesalahan dalam penempatan titik koordinat domisili yang menjadi syarat pada jalur domisili.

Banyak orang tua siswa datang ke posko pengaduan untuk melakukan perbaikan data tersebut.

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“Yang pertama terkait dengan beberapa orang tua yang salah ketika meletakkan titik koordinat rumah. Mereka datang untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Selain itu, Wahid menjelaskan bahwa antrean juga dipengaruhi oleh pembukaan pendaftaran RSSG yang berlangsung bersamaan dengan jalur domisili SMP.

Dinas Pendidikan Kota Depok memastikan server SPMB 2025 berjalan normal. Antrean panjang di posko pengaduan dipicu kesalahan titik koordinat dan verifikasi akun
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TAGS   SPMB RSSG Sistem Penerimaan Murid Baru Rintisan Sekolah Swasta Gratis SPMB Kota Depok Program RSSG Depok disdik depok kota depok titik koordinat SPMB posko pengaduan spmb

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