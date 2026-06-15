Cari PAUD Gratis di Depok? Berikut Ini Daftar 22 PAUD yang Masuk Program RSSG

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) hingga jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Wahid Suryono, mengatakan bahwa perluasan program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap Program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan pra-sekolah.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi perkembangan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas perlu terus diperluas.

"Program ini hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan layanan pendidikan. Untuk itu kami hadirkan 22 RSSG PAUD," ujar Wahid Suryono, Senin (15/6/2026).

Sebanyak 22 satuan PAUD swasta telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Depok melalui Program RSSG.

Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan usia dini sekaligus membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

Program RSSG menjadi salah satu strategi Pemkot Depok untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan sejak usia dini.