Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 15 Juni 2026 Naik, Logam Mulia Rp2,729 Juta per Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Senin, 15 Juni 2026, tercatat berada di level Rp2.729.000 per gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga resmi yang diperbarui pada pukul 08.30 WIB, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.414.500.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 kilogram dipasarkan dengan harga Rp2.669.600.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III yang ditawarkan dengan harga berbeda sesuai desain dan kemasan eksklusifnya.

Di sisi lain, produk logam mulia perak juga masih tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari perak murni hingga Perak Heritage yang ditujukan bagi kolektor maupun investor.

Pelaku investasi logam mulia disarankan untuk memperhatikan perkembangan harga emas secara berkala karena nilai jual dan beli dapat berubah mengikuti pergerakan pasar global, nilai tukar rupiah, serta kondisi ekonomi internasional.

Daftar Harga Emas Batangan Antam 15 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.