Cuaca Jabodetabek 15 Juni 2026: Siang hingga Sore Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Sedang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca bervariasi pada Senin (15/6/2026).

Kondisi cuaca umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Senin, 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan skala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi pada rentang waktu pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

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Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan umumnya berawan hingga berawan tebal tanpa adanya potensi cuaca signifikan yang menonjol.

Adapun pada dini hari Selasa (16/6/2026) pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.