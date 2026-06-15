Grab dan Kemenpar Beri Penghargaan 60 Pengusaha Kuliner Terbaik di Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grab Indonesia bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pelaku usaha kuliner terbaik melalui ajang Grab Bintang 5 Awards 2026 yang digelar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (12/6/2026).

Sebanyak 60 merchant terpilih sebagai pemenang, terdiri atas 54 mitra merchant GrabFood dan enam mitra merchant Grab Dine Out. Mereka dipilih berdasarkan ratusan ribu suara masyarakat dari seluruh Indonesia.

Ajang penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pengembangan wisata gastronomi Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem kuliner nasional.

Dari lebih dari 5.000 merchant pemegang badge eksklusif Bintang 5 di aplikasi Grab, sebanyak 243 merchant berhasil masuk nominasi pada 24 kategori. Setelah melalui proses voting publik, 60 merchant akhirnya dinobatkan sebagai pemenang.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, Grab Bintang 5 Awards merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha kuliner yang konsisten menghadirkan kualitas terbaik bagi pelanggan.

"Melalui inisiatif ini kami ingin memperkuat ekosistem kuliner nasional, mendorong peningkatan standar layanan dan kualitas, serta memperluas eksposur ragam kuliner Indonesia," kata Neneng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kuliner tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pintu masuk bagi wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia.

"Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong pertumbuhan pelaku usaha sekaligus meningkatkan kualitas kuliner lokal sebagai salah satu daya tarik pariwisata nasional," lanjutnya.