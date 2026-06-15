Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Juni 2026, Sejumlah Daerah Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin, 15 Juni 2026.

Kondisi tersebut terutama berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Jabar.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku pada 15 Juni 2026, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

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Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan.

Pada periode ini, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Cuaca serupa juga berpotensi berlangsung pada dini hari hingga pagi hari berikutnya.